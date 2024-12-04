Bir ilimizi heyecanlandıran olay kaçak kazıda ortaya çıktı: Hazine varsa çıkarılsın

"KENARLARI İŞLEMELİ BİR TAŞ GÖRDÜM"





Çukurun kazıldığı caddede oturan Nural Özsungur (81), bölgede tarihi alan varlığından haberi olmadığını ve definecilerin kaçak kazısı sonrası rastlanan kayaya şaşırdığını söyledi. Çukurda gördüğü kayayı anlatan Özsungur, "Kenarları işlemeli bir taş gördüm. Buranın tarihi bir değeri olduğunu bilmiyordum. Hiç de duymadım. Ama eski bir mahalle. Çok şaşırdım. Sonra çukuru kapattılar. Bu sadece bizim için değil, bütün dünya için geçerli bir şey. Nasıl başka yerlerde harabeler çıkıyorsa, burada da bir hazine varsa çıksın" dedi.