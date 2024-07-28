Böyle hırsızlık görülmedi: Yedi içti bulaşıkları bile yıkadı

Hayatında ilk defa böyle bir olayın başına geldiğini söyleyen Nagihan Başaran, ''İş yerime geldiğimde kapımın açık olduğunu fark ettim. İçeriye girdim, oğlumu aradım. Acaba oğlum mu geldi? dedim.





Etrafa baktığımda dolapta içli köftelerimi çıkarmışlar, güzel kızartmışlar, yemişler, tavayı da yıkamışlar hatta. Dolabı kontrol ettim içeceklerde eksiklik vardı.