Bu kavganın sebebi İmamoğlu

Hidroelektrikte yüzde 41'lik rekor

Bahar aylarında artan yağışlarla barajların doluluk oranları yükselirken, bu durum hidroelektrik üretiminde rekor getirdi. Nisan ayında hidroelektrik üretim değeri, 11,66 milyar kilovatsaat ile miktarsal olarak tüm zamanların aylık rekorunu kırdı. Nisan ayındaki elektrik üretiminin yüzde 41,4’ü hidroelektrik santrallerden sağlanmış oldu.