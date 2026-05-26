Bu kavganın sebebi İmamoğlu

Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Mayıs 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Mayıs 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Hidroelektrikte yüzde 41'lik rekor
Bahar aylarında artan yağışlarla barajların doluluk oranları yükselirken, bu durum hidroelektrik üretiminde rekor getirdi. Nisan ayında hidroelektrik üretim değeri, 11,66 milyar kilovatsaat ile miktarsal olarak tüm zamanların aylık rekorunu kırdı. Nisan ayındaki elektrik üretiminin yüzde 41,4’ü hidroelektrik santrallerden sağlanmış oldu.
Masayı İmamoğlu devirdi
Mutlak butlan kararından sonra CHP’de başlayan krizin başaktörü, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu oldu. Son 2 günde avukatlarıyla saatler süren 20'ye yakın görüşme yapan İmamoğlu, bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibiyle yapılan görüşmeleri sabote etti, diğer yandan parti örgütlerini yönlendirdi.
Rahat olun şampiyon olacağız
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin yeniden ayağa kalkması için güçlü bir futbol yapılanması kuracaklarını söyledi. Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Yıldırım, iki santrfor başta olmak üzere kadroyu nokta atışı hamlelerle güçlendireceklerini ifade etti.