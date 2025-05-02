Bu radar kural tanımazlara geçit vermiyor: Aynı anda 4 araca ceza yazıyor: Yerli ve milli olarak geliştirildi

Türkiye'nin yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazının adı MEDAR MTS olarak geçiyor. Lazer tabanlı mobil hız tespit cihazı olarak tasarlanan bu sistem 1 yıldır Türkiye'nin tüm illerinde jandarma ve polisin şehir için ve bölge trafik ekipleri tarafından kullanılıyor.