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Bu radar kural tanımazlara geçit vermiyor: Aynı anda 4 araca ceza yazıyor: Yerli ve milli olarak geliştirildi

Bu radar kural tanımazlara geçit vermiyor: Aynı anda 4 araca ceza yazıyor: Yerli ve milli olarak geliştirildi

09:572/05/2025, Cuma
IHA
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Savunma Sanayi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Radarsan Radar Teknolojileri tarafından tasarlanıp üretilen yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazı MEDAR MTS 1 yıldır Bursa'da polis ve jandarma ekipleri tarafından kullanılıyor.

Yerli ve milli hız ihlal tespit sistemi sayesinde, kural ihlali yapan araçlar bir bir tespit edilerek ceza yazılıyor.

Türkiye'nin yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazının adı MEDAR MTS olarak geçiyor. Lazer tabanlı mobil hız tespit cihazı olarak tasarlanan bu sistem 1 yıldır Türkiye'nin tüm illerinde jandarma ve polisin şehir için ve bölge trafik ekipleri tarafından kullanılıyor.

MEDAR MTS, 4 şeritli yollarda eş zamanlı olarak birçok aracın hızını tespit edebilme, gece görüş özelliği, ve hız ihlali yapan araçların anlık olarak fotoğraf ve video kaydını alma gibi gelişmiş özelliklere sahip.

Türkiye'nin yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazı, yapay zekâ destekli mobil hız tespit sistemi olarak geliştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle üretilen bu sistem, operatöre gerek duymadan çalışabiliyor.

Gündüz ve gece, tüm hava koşullarında araçların plaka, cins ve hız verilerini okuyabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü PolNet ağına anlık veri göndererek hız ihlali yapan araçları trafik ekiplerine bildiriyor. Gece görüş sistemine sahip olup, 4 şeritli yollarda aynı anda motosiklet, otomobil, kamyon ve kamyonet gibi araçları tespit edebiliyor.

Yapay zekâ desteğiyle, araçların marka ve renk bilgilerini de analiz edebiliyor.Bu sistem, Türkiye'nin trafik güvenliğini artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Ramazan bayramı ve tatil süresince MEDAR MTS tarafından kural ihlali yaptığı belirlenen 6 bine yakın sürücüye ceza yazıldığı bildirildi.

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