Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çöpten eşya topluyormuş gibi duygu sömürüsü yapan 2 dilenci yakalandı

Çöpten eşya topluyormuş gibi duygu sömürüsü yapan 2 dilenci yakalandı

15:506/03/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Kayseri’de evden getirdikleri eşyaları çöpten topluyormuş gibi yapıp, duygu sömürü yaparak dilencilik yapan 2 kadın, zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayında dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.


Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı’ndaki bir çöp konteyneri çevresinde 2 kadının sürekli olarak dilencilik yaptığı ihbarı üzerine zabıta ekipleri, çalışma yaptı.


Yapılan kontrollerde, söz konusu kadınların evlerinden getirdikleri çeşitli eşyaları, çöp konteynerinin yanına bırakarak çöpten malzeme topluyormuş izlenimi oluşturmaya çalıştıkları belirlendi.


Bu yöntemle vatandaşların merhamet duygularını harekete geçirerek para topladıkları tespit edildi. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar aynı noktada bulunan 2 kadının, zabıta ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılmalarına rağmen kısa süre sonra tekrar geri geldikleri öğrenildi.


Üzerlerinde kimlik bulunmadığı belirlenen 2 kadın, zabıta tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

#Kayseri
#çöp
#zabıta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mehmet Tuna Özcan kimdir? Bolu Belediye Başkanvekili Mehmet Tuna Özcan’nın hayatı