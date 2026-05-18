Çorlu'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenledi: Babasını gözyaşları içinde uğurladı

‘BU KUTLU NÖBETİN SADIK NEFERLERİ OLDULAR’





Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şunları söyledi:





"Görevine sadakatiyle kendinden daima söz ettiren, mesai arkadaşlarının gönlünde iz bırakan cesur, yürekli bir polisti. Emrah Koç kardeşimiz Van'ın mert bir evladı, devletine bağlılığıyla, görev ahlakıyla, genç yaşına sığdırdığı yüksek sorumluluk duygusuyla herkesin kalbinde müstesna bir yere sahipti. Onlar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, milletimizin huzuru için görev yaptılar. Üniformalarını şeref bildiler. Devletin emanetini omuzlarında taşıdılar. Vazifelerini, vatan toprağını, millete ve mukaddes değerlere bağlılığın bir gereği olarak ifa ettiler. Polislik bu topraklarda ağır bir sorumluluktur. Gecenin karanlığında, milletin duasına sığınmaktır. Şehrin huzuru için kendi huzurundan vazgeçmektir. Ailenin kapısından çıkarken, vatan kapısında nöbette durmaktır. Erkan kardeşimiz ve Emrah kardeşimiz, bu kutlu nöbetin sadık neferleri oldular. Candan geçenlerin, serden geçenlerin, şehitler ocağına düşenlerin saflarına katıldılar. Muhterem şehit ailelerimiz, sizin acınız kelimelerini taşıyamayacağı kadar ağırdır. İnsan yüreğine düşen en büyük imtihanlardan birini veriyorsunuz. Bu imtihanda yalnız bırakılmayacaksınız. Sizler bu millete kahramanlar yetiştirdiniz. Allah sizlerden böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için razı ve memnun olsun. Rabb’im önce sizlere, sonra aziz milletimize sabrı cemil ihsan eylesin. Rabb'im yüreğinize metanet versin. Bizim inancımızda şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en yüce makamlardan biridir. Yüce kitabımız Kuranı Kerim'de Rabb'imiz şöyle buyurur; 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında olamazsınız.' Biz bu ilahi müjdeye inanıyoruz. Şehitlerimizi toprağa verirken onları milletimizin ebedi hafızasına, dualarınıza ve Rabb’imizin rahmetine emanet ediyoruz. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların uğruna can verdiği bu vatana sahip çıkmak hepinizin boynunun borcudur. Bu toprakların huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına yönelen her karanlık niyet karşısında İçişleri Bakanlığımızı bulacaktır. Erkan ve Emrah kardeşlerimizin aziz hatırası bize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Onların aziz hatırasına helal getirmeden, milletimizin huzuru için, şehitlerimizin emanetini layıkıyla taşımak için bütün arkadaşlarımızla mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabb’im aziz şehitlerimiz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç kardeşlerimizi rahmetiyle muamele eylesin. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Başta acılı aileler olmak üzere emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."



