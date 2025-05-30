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Demir bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Demir bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

22:3430/05/2025, Cuma
DHA
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Bingöl'de demir bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Solhan karayolunun Çavuşlar köyü mevkisinde meydana geldi. V.G. yönetimindeki 65 AL 559 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu demir bariyerlere çarpıp devrildi.

 Kazada, sürücü ile birlikte araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. 

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 7 yaşındaki E.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

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