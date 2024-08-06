Doğada kendiliğinden yetişiyor: Tezgahlarda yerini aldı İbn-i Sina yıllar önce sırrını açıklamış

Doğada kendiliğinden yetişen dikenli incir seyyar tezgahlarda yerini aldı. Halk arasında 'şifa kaynağı' olarak bilinen dikenli incirin tanesi 10 liradan satılıyor. Adana ve Mersin'de her sokak başında görebilirsiniz. Yıllar önce İbn-i Sina tarafından önerilen bu meyve eski dönemlerde de diğer meyvelerden daha besleyici görülmüş. İşte, dikenli incirin hiç bilmediğiniz faydaları.

1 / 10 Akdeniz ve Ege bölgelerinin özellikle kıyı şeridinde doğal olarak yetişen, kaktüs türü yabani bir bitkinin meyvesi olan dikenli incir, ilgi görüyor.

2 / 10 Tanesi 10 TL Vücut direncini artırarak sindirim sistemine iyi geldiğine inanılan ve yetiştiği bölgeye göre 'Hint inciri' veya 'Frenk inciri' gibi farklı isimlerle anılan dikenli incir, tanesi 10 TL'den satılıyor.

3 / 10 Sezonun başlamasıyla kent merkezindeki seyyar tezgahlarda buz kalıpları veya soğuk su içinde soğutulduktan sonra üzerindeki dikenli kabuk temizlenerek satışa sunulan dikenli incir, halk arasında 'şifa kaynağı' olarak biliniyor.



4 / 10 Üzerindeki dikenli kabuk tabakası temizlenerek seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan organik dikenli incir, sıcak havanın hakim olduğu kentte serinlemeye çalışan kişilerce büyük bir keyifle tüketiliyor.

5 / 10 Dikenli incirin faydaları Vücut direncini artırıp sindirim sistemini çalıştırdığına inanılan ve 'Hint inciri' olarak da adlandırılan bir çeşit kaktüs meyvesi dikenli incir Adana'da neredeyse her sokak başında satılıyor.

6 / 10 Üzerindeki dikenli kabuk tabakası temizlenip seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan organik dikenli incir, serinlemeye çalışan kişilerce tüketiliyor.

7 / 10 Tatlı ve hafif ekşi bir tada sahip olan bu meyve içeriğinde C, B vitaminleri, antioksidanlar ve mineraller taşır.



Taze olarak tüketilebileceği gibi, farklı versiyonlarda da tercih edilebilir. Dünya genelinde sağlıklı meyveler arasında anılıyor.

8 / 10 Yıllar önce İbn-i Sina tarafından önerilen bu meyve eski dönemlerde de diğer meyvelerden daha besleyici görülmüş.

9 / 10 Yaz mevsiminde olgunlaşan kaktüslerden toplanarak elde ediliyor.