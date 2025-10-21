Yeni Şafak
Ehliyetsiz sürücü kural tanımadı

10:2121/10/2025, Salı
IHA
Kayseri’de polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak, trafik kurallarını hiçe sayarak kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Polisten kaçtığı sırada 6 trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 98 bin 340 TL idari para cezası yazıldı.

Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Beştepeler Caddesi üzerinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan M.A.S., 01 AL 867 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

Ekipler tarafından durması için birçok kez ikaz edilen M.A.S. ısrarla kaçmaya devam ederken, kovalamaca sonucu Osman Kavuncu Mahallesi Çilem Sokak’ta ekiplerce yakalandı. Ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.A.S.’nin ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinden kaçtığı sırada kuralları hiçe sayan M.A.S.’ye ‘ters yönde araç kullanmak’, ‘araçla trafikte drift yapmak’, ‘dur ihtarına uymamak’, ‘tehlikeli şerit değiştirmek’, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ‘kırmızı ışık ihlali’ suçlarından toplamda 98 bin 340 TL idari para cezası yazıldı.

#Kayseri
#Melikgazi
#Battalgazi Mahallesi
