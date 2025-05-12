Erzurum sahip olduğu 60 coğrafi işaretli ürüne 2 yeni ürün daha ekleyecek

Sahip olduğu 60 coğrafi işaretli ürün ile ülkemizde son yıllarda büyük dikkat çeken Erzurum'da 2 ürün için daha başvuru yapıldı. Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Sarma Kadayıfı ve Erzurum Ramazan Pidesi'nin coğrafi işaret alması için TÜRKPATEN'e müracaat etti.

1 /6 60 coğrafi işaretli ürünüyle son yıllarda büyük dikkat çeken Erzurum'da 2 ürün için daha başvuru yapıldı.



2 /6 Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Sarma Kadayıfı ve Erzurum Ramazan Pidesi'nin coğrafi işaret alması için TÜRKPATEN'e müracaat etti.



3 /6 Ülkemizde Gaziantep ve Konya'dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan Erzurum'da şu ürünler halen TÜRKPATEN kurumunda coğrafi işaret için değerlendirme aşamasında bekliyor...



4 /6 Erzurum Ayak Paça Çorbası, Erzurum Etli Pazı Dolması, Erzurum Geven Balı, Erzurum Göğermiş Peynirli Pide, Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Karın Kaymağı Peyniri, Erzurum Kelecoş, Erzurum Olur Kekikli Mahallesi Kandirif Peyniri / Erzurum Kandirif Peyniri...

5 /6 Erzurum Ramazan Pidesi, Erzurum Sarma Kadayıfı, Erzurum Sinisi, Erzurum Tava Ketesi, Erzurum Un Helvası, Erzurum İspir Gobdini, Hasankale Dövme Kebap...

