Ev ev dolaşıp ölüm saçtı: Kahramanmaraş'ta eski eşi ile eski eşinin annesini öldürüp üvey kızını yaralayan zanlı aranıyor

Ev ev dolaşıp ölüm saçtı: Kahramanmaraş'ta eski eşi ile eski eşinin annesini öldürüp üvey kızını yaralayan zanlı aranıyor

21:3722/10/2025, Çarşamba
IHA
Kahramanmaraş’ta eski kayınvalidesi ve eski eşini öldürüp, üvey kızını ağır yaralayan şahıs kayıplara karıştı. Şahsın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.Y. (38), Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi Fatma Görkem’i (37) silahla vurdu.

 Buradan ayrılan şahıs, aynı ilçedeki eski kayınvalidesi Gülistan Görkem (63) ve üvey kızı Edanur Göksu’nun (19) bulunduğu adrese giderek silahlı saldırı düzenledi. 

 Her iki olayda silah sesleri üzerine adreslere çok sayıda polis ve sağlı ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olarak ambulansla Yörükselim Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınan Fatma Görkem ile Gülistan Görkem hayatını kaybetti. Edanur Göksu’nun ise hastaneye kaldırıldığı durumunun ağır olduğu öğrenildi

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.


