Evde yılan paniği: Görünce şaşkına döndüler

Hatay'da eve giren yılan paniğe neden oldu. Yılan vatandaşlar tarafından bir süre sonra yakalanarak evden uzak bir noktaya bırakıldı.

1 / 4 Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklıkların 45 dereceyi geçtiği Hatay'da, yılanlar serinleyecek yerler aramaya devam ediyor.

2 / 4 Bazı yılanlar vatandaşların evlerine veya bahçelerine girerek insanlarla karşı karşıya geliyor.

3 / 4 Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'ndeki bir eve yılan girdi. Evin dış kapısının üzerine çıkan yılan paniğe neden olurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.