Evde yılan paniği: Görünce şaşkına döndüler

Hatay'da eve giren yılan paniğe neden oldu. Yılan vatandaşlar tarafından bir süre sonra yakalanarak evden uzak bir noktaya bırakıldı.
Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklıkların 45 dereceyi geçtiği Hatay'da, yılanlar serinleyecek yerler aramaya devam ediyor.
Bazı yılanlar vatandaşların evlerine veya bahçelerine girerek insanlarla karşı karşıya geliyor.
Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'ndeki bir eve yılan girdi. Evin dış kapısının üzerine çıkan yılan paniğe neden olurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yılan vatandaşlar tarafından bir süre sonra yakalanarak evden uzak bir noktaya bırakıldı.