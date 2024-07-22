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Evde yılan paniği: Görünce şaşkına döndüler

09:40 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:42 - 22/07/2024 Pazartesi
IHA

Hatay'da eve giren yılan paniğe neden oldu. Yılan vatandaşlar tarafından bir süre sonra yakalanarak evden uzak bir noktaya bırakıldı.

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Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklıkların 45 dereceyi geçtiği Hatay'da, yılanlar serinleyecek yerler aramaya devam ediyor.

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Bazı yılanlar vatandaşların evlerine veya bahçelerine girerek insanlarla karşı karşıya geliyor.

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Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'ndeki bir eve yılan girdi. Evin dış kapısının üzerine çıkan yılan paniğe neden olurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yılan vatandaşlar tarafından bir süre sonra yakalanarak evden uzak bir noktaya bırakıldı.

#Hatay
#Yılan
#Dörtyol
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