Evinin bahçesinde tesadüfen buldu: Tam 3 kilo 470 gram, görenler hayrete düştü

Bu gibi olaylara az rastlandığı için hem boyutunu ölçtük hem de ağırlığını tartarak bunu da fotoğrafla belgeledik. 31 santimetre çapında 3 kilo 470 gram ağırlığında olan bu mantar kalabalık bir aileye yetecek kadar büyüklükteydi. Bu da bana güzel bir anı oldu" dedi.