Fethiye'de sağanak yağış hayatı felç etti: Yolları ve dükkanları su bastı

16:123/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kara yollarında su birikintileri oluştu bazı iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Muğla'nın Fethiye ilçesinde de sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ile sokaklar suyla doldu.

Trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı.



 İş yerlerini ve evleri su basarken, bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu tahliye etti.




Yağışın etkili olduğu Ölüdeniz ve Cumhuriyet mahallelerinde trafik durma noktasına geldi. Belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.

Meteoroloji, bölgede yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceğini bildirerek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.




#muğla
#fethiye
#sağanak
