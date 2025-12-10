Filistin'de de zafer marşları söyleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Aralık devriminin birinci yılını coşkuyla kutlayan Suriyelileri tebrik etti. Suriyelilerin uğrunda yüz binlerce şehit verdikleri hürriyetlerine kavuştuklarını belirten Erdoğan, “Şimdi sıra inşallah Filistin’de. Filistin’de de mazlumların sabrı zaferle taçlanacak, oraya da özgürlük ve barış gelecek. Filistin’de de zafer marşlarını hep birlikte terennüm edeceğiz” dedi.