Filistin'de de zafer marşları söyleyeceğiz

Filistin'de de zafer marşları söyleyeceğiz

04:0010/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Vatandaşlık maaşı 2027’de devrede

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek sisteminin detaylarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Yılmaz, geliri olmayan ya da geliri asgari ücretin altında kalan ailelere sağlanacak desteği içeren sistemin, pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacaklarını, 2027’de ise 81 ile yaymayı planladıklarını ifade etti.

Filistin'de de zafer marşları söyleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Aralık devriminin birinci yılını coşkuyla kutlayan Suriyelileri tebrik etti. Suriyelilerin uğrunda yüz binlerce şehit verdikleri hürriyetlerine kavuştuklarını belirten Erdoğan, “Şimdi sıra inşallah Filistin’de. Filistin’de de mazlumların sabrı zaferle taçlanacak, oraya da özgürlük ve barış gelecek. Filistin’de de zafer marşlarını hep birlikte terennüm edeceğiz” dedi.

Galatasaray direnemedi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 6. haftasında, deplasmanda Fransız ekibi Monaco’ya tek golle mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, uzun süre dirense de Balogun’un golüne engel olamadı. Cimbom, bu sonuçla 9 puanda kalırken, üst tura çıkma hedefini son 2 maça bıraktı.

