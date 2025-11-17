Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Google üzerinden sponsorlu dolandırıcılık

Google üzerinden sponsorlu dolandırıcılık

04:0017/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Google üzerinden sponsorlu dolandırıcılık

500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilgiyi fırsata çeviren sahtekârlar, kamu kuruluşlarının web sitelerini kopyalayarak vatandaşları dolandırmaya başladı. Aldığı reklam ücretiyle bu siteleri arama listesinde ilk sıralarda çıkaran Google da vurguna çanak tuttu. BTK’nın engellemesine rağmen Google yeni açılan sahte siteleri en üstte göstermeye devam ediyor.


Rafa Silva'dan acil çözüm arayışı

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi derinleşirken, teknik direktör Sergen Yalçın sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. Siyah-beyazlıların önünde zorlu bir periyot bulunurken, teknik heyet, diğer oyuncuların Portekizli futbolcunun meselesinden etkilenmesini istemiyor.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ 1.389 PERSONEL ALIMI: Devlet Su İşleri personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ işçi alımı branşları açıklandı