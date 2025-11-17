Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Google üzerinden sponsorlu dolandırıcılık
500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilgiyi fırsata çeviren sahtekârlar, kamu kuruluşlarının web sitelerini kopyalayarak vatandaşları dolandırmaya başladı. Aldığı reklam ücretiyle bu siteleri arama listesinde ilk sıralarda çıkaran Google da vurguna çanak tuttu. BTK’nın engellemesine rağmen Google yeni açılan sahte siteleri en üstte göstermeye devam ediyor.
Rafa Silva'dan acil çözüm arayışı
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi derinleşirken, teknik direktör Sergen Yalçın sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. Siyah-beyazlıların önünde zorlu bir periyot bulunurken, teknik heyet, diğer oyuncuların Portekizli futbolcunun meselesinden etkilenmesini istemiyor.