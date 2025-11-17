Google üzerinden sponsorlu dolandırıcılık

500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilgiyi fırsata çeviren sahtekârlar, kamu kuruluşlarının web sitelerini kopyalayarak vatandaşları dolandırmaya başladı. Aldığı reklam ücretiyle bu siteleri arama listesinde ilk sıralarda çıkaran Google da vurguna çanak tuttu. BTK’nın engellemesine rağmen Google yeni açılan sahte siteleri en üstte göstermeye devam ediyor.



