Gümrük Muhafaza birimleri 4,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirdi

Yakalanan tüm uyuşturucu maddeler imha edilmiştir" denildi. Ele geçirilen uyuşturucunun toplam değerinin 4 milyar 617 milyon TL olduğu belirtildi. Ülke ekonomisine zarar veren, toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan yasa dışı faaliyetlere ağır darbe vurulduğu aktarılan açıklamada, "Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız; kamu düzeninin korunması, ekonomik güvenliğin sağlanması ve halk sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Olaylarla ilgili olarak Edirne, Mersin ve Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi..."