Halep'e tren hattı

Normalleşmede yeni adım rayda

Suriye’deki iç savaş nedeniyle 12 yıldır kapalı olan Mersin-Halep Demiryolu Hattı'nın yeniden açılması gündemde. Devlet Demiryolları, hattın Türkiye tarafında kalan 175 kilometrelik kısmında inceleme yaptı. Suriye yönetimiyle mutabık kalınması halinde hattın Suriye’de kalan 105 kilometrelik kısmının da hızlıca onarılarak yolcu ve mal taşımaya hazır hale getirilmesi planlanıyor.