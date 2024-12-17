Halep'e tren hattı

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Normalleşmede yeni adım rayda
Suriye’deki iç savaş nedeniyle 12 yıldır kapalı olan Mersin-Halep Demiryolu Hattı'nın yeniden açılması gündemde. Devlet Demiryolları, hattın Türkiye tarafında kalan 175 kilometrelik kısmında inceleme yaptı. Suriye yönetimiyle mutabık kalınması halinde hattın Suriye’de kalan 105 kilometrelik kısmının da hızlıca onarılarak yolcu ve mal taşımaya hazır hale getirilmesi planlanıyor.
Alkışlar Fırtına'nın 3 puan Aslan'ın
Süper Lig’in 16. haftasında Aslantepe’de oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisi adeta nefes kesti. İki takımın gol düellosunu lider sarı-kırmızılılar son dakika golüyle kazandı ve 6 puanlık farkı korudu. Ev sahibi takımın gollerini Mertens, Yunus, Batshuayi (pen) ve Ali Şahin (kk) atarken; Ozan Tufan (2) ve Banza’nın golleri Fırtına'ya yetmedi.