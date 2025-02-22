Bir süredir yurt genelinde görülen kar yağışı ve dondurucu soğuklar, etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'un da tamamını etkisini altına alan kar yağışlarının daha ne kadar devam edeceği merak konusuyken, AKOM'dan kar yağışının daha ne kadar devam edeceği konusunda açıklama geldi. İşte detaylar...
İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde aniden bastıran kar yağışı kenti beyaza çevirirken Anadolu Yakası'nda etkisini artırdı. Meteoroloji ve AKOM'dan gelen son dakika uyarılarında kar yağışının daha da artması bekleniyor.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA SÜRÜYOR
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Kentin özellikle yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı, akşam saatlerinde bazı ilçelerde şiddetini artırmaya başladı.Avrupa Yakası'nda Fatih, Sultangazi, Başakşehir ve Küçükçekmece'de kar aralıklarla yağarken, bazı bölgelerde zaman zaman yerini tipiye bırakıyor.Kısa süre yağmasına rağmen dakikalar içerisinde caddeleri, sokakları ve parkları beyaza bürüyen karda, çocuklar da aileleriyle kar topu oynayıp kardan adam yapıyor.
İSTANBUL'DA YENİ KARARLAR
İstanbul Valisi Davut Gül, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir." dedi.
İSTANBUL'DA TÜM İLÇELER İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.
AKOM'DAN UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), aralıklarla etkisini sürdüren yağış sonrası kentin kuzey bölgelerinde kar kalınlığının 30-40 santimetreye ulaştığını bildirdi.AKOM'dan yapılan açıklamada, 19 Şubat'tan itibaren etkisini artıran ve 4 gündür aralıklarla devam eden Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yeni hafta başına kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.
Kentteki yağış sonrası kar kalınlığının güney bölgelerde 10, merkezde 10-20, kuzey kesimlerde ise 30-40 santimetreye ulaştığı ifade edildi.Açıklamada, D-100 kara yolunun güneyinde 10, D-100 ile TEM Otoyolu arasında 10-20, kuzey bölgelerde ise 20-40 santimetre arasında kar kalınlığı ölçüldüğü bilgisi paylaşıldı.
VALİ GÜL'DEN TATİL AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Davut Gül, "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna yanıt verdi. Vali Gül, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi.Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"