İhraç edilmek üzere hazırlanan su karıştırılmış 73 bin litre sıvı yağ ele geçirildi

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığını ve tüketici güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, “Zabıta Müdürlüğümüze gelen ihbar üzerine ilgili depoya ekiplerimizle birlikte gelerek yaptığımız incelemelerde bidonlara ayçiçeği yağı yerine su konduğunu gördük. Ambalajın üzerindeki ayçiçeği yağı bilgileri kontrol ettiğimizde de firmanın sahte bir firma olduğunu anladık. Bu ürünlerin ambalajlanıp yurt dışına ihraç edilmek için hazırlanmış. Bu ürünlerin tamamına el koyup geri dönüşüm tesisine göndereceğiz ve konuyla ilgili yasal süreci başlatacağız" dedi.