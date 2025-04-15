İmalathanede mide bulandıran görüntü: Hijyen kurallarına uymayan işletme kapatıldı

Kilis'te hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle döner imalathanesi kapatıldı. Hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle kapatılan bir döner imalathanesindeki görüntüler mide bulandırdı.
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir imalathanende denetim yaptı.
İmalathanede hijyen kurallarına uyulmadığını tespit edilerek işletmeye 4 gün kapatma cezası kesildi.
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen denetlemelerin sıklıkla devam edeceğini belirterek şunları söyledi:
"İmalathaneye ihbar üzerine geldik. Geldiğimizde tavukların ve tavuğun yanında kullandıkları sosların yerlerde olduğunu gördük. Tavukların saklandığı buzdolaplarının paslı olduğunu gördük. Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bu imalathaneyi 4 gün kapatacağız. Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan neresi varsa denetlenecek."