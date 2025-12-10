İncirliova ile Aydın Şehir Hastanesi arasında yol yapım çalışmaları tamamlandı

Aydın’ın tüm ilçelerinde, kırsal mahallelerden kent merkezlerine kadar sürücüler ve yayalar için güvenli, modern ve konforlu yollar oluşturmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi; kentin dört bir yanında eş zamanlı yürüttüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarıyla ulaşım standartlarını her geçen gün daha da yükseltiyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde hayata geçirilen yatırımlar, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.



