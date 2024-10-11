İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Sabıkaya işlenip serbest kalma devri bitiyor
Kan donduran cinayetlerden sonra Türkiye’nin gözü infaz sisteminde yapılacak değişiklikte. Yeni düzenlemeyle, katalog suçlarda cezai ve iyi hal indirimi kalkıyor. Artık kimse işlediği suç sabıkasına yazılıp serbest kalamayacak. Basit suçlarda dahi kesilen ceza yatılacak.
Emeklilik düzenlemesi tek pakette
Ekonomi yönetimi, emeklilik sistemini 2025 yılında değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni modelde, emekli olanların hayatlarında kök veya taban aylık gibi kavramlar bulunmayacak. Çünkü, sigorta prim günü esasına göre emekli edileceklerin aylıkları çalıştıkları süre baz alınarak hesaplanacak. Emekli olup çalışmaya devam edenler içinse tamamlayıcı emeklilik sistemi genişletilecek.
Her maç final gibi
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, "Milli takımda her maça final gözüyle bakılıyor. Karadağ iyi bir takım. En iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz" diye konuştu. İzlanda maçını da düşündüğünü belirten İtalyan çalıştırıcı, "Bir dahaki maçta da değişiklikler görme ihtimalimiz çok yüksek. Görevim dengeli bir kadro kurabilmek" dedi.