İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var

Her maç final gibi

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, "Milli takımda her maça final gözüyle bakılıyor. Karadağ iyi bir takım. En iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz" diye konuştu. İzlanda maçını da düşündüğünü belirten İtalyan çalıştırıcı, "Bir dahaki maçta da değişiklikler görme ihtimalimiz çok yüksek. Görevim dengeli bir kadro kurabilmek" dedi.