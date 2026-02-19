İnşaat kazısından koptu: Dev kaya parçası yanındaki binada hasara yol açtı

"Çok yüksek bir gürültü geldi, binamız yıkıldı sandım"





Olay anında evde bulunan ve büyük korku yaşadığını ifade eden Emanet Varol, "Üç gündür burayı kazıyorlardı, çok tedirgin oldum. Arada bir pencereden bakıp ’Acaba bina yıkılır mı?’ diye kepçeciyi kontrol ettim. Akşamları da kırıcı ile çalışıyorlardı. Bugün sabah saatlerinde kırıcı tekrar çalışmaya başladı, kamyonetler de çıkan toprakları taşıdı. Bir anda çok yüksek bir gürültü geldi, binamız yıkıldı sandım. Meğer koca bir kaya bizim evin duvarına düşmüş. Dışarıdaki komşular hep bir ağızdan, ’Çabuk dışarı çık’ diye bağırdı. Ben de hemen evden kaçtım, canımı zor kurtardım. Evde sadece ben vardım; çocuklarım okulda, eşim ise işteydi" dedi.