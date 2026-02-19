İnşaat kazısından koptu: Dev kaya parçası yanındaki binada hasara yol açtı

Denizli’de inşaat kazısı sırasında kopan kaya parçası ve meydana gelen toprak kayması, hem binaya hem de binanın istinat duvarına zarar verdi. Kayan toprak sebebiyle bir başka binanın da temeli açığa çıktı.
Olay, sabah saatlerinde Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazide inşaat kazısı sırasında büyük bir kaya parçası koparak, aynı zamanda toprak kayması yaşandı.
Kopan kaya parçası arsanın yanında bulunan binaya zarar verirken, binanın istinat duvarı da yıkıldı. Kazı yapılan alanda bulunan bir binanın da toprak kayması sonucu temelinde boşluk oluştu.
Olayın ardından bina sakinleri panikle binayı boşaltırken, çevrede güvenlik önlemi alındı. İnşaattaki kazı çalışmaları ise durduruldu.
"Çok yüksek bir gürültü geldi, binamız yıkıldı sandım"
Olay anında evde bulunan ve büyük korku yaşadığını ifade eden Emanet Varol, "Üç gündür burayı kazıyorlardı, çok tedirgin oldum. Arada bir pencereden bakıp ’Acaba bina yıkılır mı?’ diye kepçeciyi kontrol ettim. Akşamları da kırıcı ile çalışıyorlardı. Bugün sabah saatlerinde kırıcı tekrar çalışmaya başladı, kamyonetler de çıkan toprakları taşıdı. Bir anda çok yüksek bir gürültü geldi, binamız yıkıldı sandım. Meğer koca bir kaya bizim evin duvarına düşmüş. Dışarıdaki komşular hep bir ağızdan, ’Çabuk dışarı çık’ diye bağırdı. Ben de hemen evden kaçtım, canımı zor kurtardım. Evde sadece ben vardım; çocuklarım okulda, eşim ise işteydi" dedi.