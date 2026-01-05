İstanbul'a kar geri dönüyor: Uzman isim 'Bu kez daha güçlü olacak' diyerek tarih verdi

Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğukların ardından gelen kısa süreli ılıman hava, yerini yeniden sert kış koşullarına bırakmaya hazırlanıyor. Yeni yıla beyaz örtüyle giren İstanbul için meteoroloji uzmanlarından peş peşe uyarılar geldi. 'Kar bitti mi?' soruları gündemdeki yerini korurken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen net bir tarih vererek uyardı: Bu kez gelen dalga, öncekilere göre çok daha güçlü olabilir. İşte 12-13 Ocak için yapılan kritik tahminler ve haftalık hava durumu raporunun detayları…

Türkiye yeni yıla beyaz örtüyle girdikten sonra kısa bir mola veren kar yağışı, yerini ılıman bir havaya bırakmıştı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan gelen son veriler, bu sakin tablonun uzun sürmeyeceğini gösteriyor. Hafta ortasından itibaren yurdu etkisi altına alacak yeni yağışlı sistemle birlikte, kar yağışının özellikle İstanbul ve çevresinde "daha güçlü" bir şekilde geri dönmesi bekleniyor.

'DAHA GÜÇLÜ OLABİLİR'

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kritik bir uyarıda bulundu. Mevcut ılıman havanın aldatıcı olmaması gerektiğini vurgulayan Şen, kısa süreli geçişlerin ardından asıl kar yağışının kapıda olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şen, İstanbul için 12-13 Ocak tarihlerini işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstanbul'da görülebilecek yağış, önceki kar geçişlerine göre daha kuvvetli hissedilebilir. Vatandaşların tahminleri yakından takip etmesi gerekiyor."



CUMA GÜNÜ TÜM YURTTA YAĞIŞ VAR

Meteoroloji'nin haftalık raporuna göre, hafta ortasından sonra hava sıcaklıklarında değişim başlıyor. Cuma günü yurdun tamamında yağış bekleniyor. Kar Beklenen Bölgeler: İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'in iç kesimleri. Risk: Doğu bölgelerde çığ tehlikesi sürerken, bazı noktalarda kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hafta Sonu: Cumartesi günü itibarıyla kar yağışının etkisini azaltması bekleniyor ancak hemen ardından yeni hafta başında (12-13 Ocak) yeni sistemin devreye girmesi öngörülüyor.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA UYARISI

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de rüzgarın güney yönlerden 40-60 km/sa hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Hatay'ın güneyinde ise rüzgarın hızı zaman zaman 70 km/sa hıza ulaşarak fırtına etkisi yaratabilir. Çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

İl İl Hava Durumu Tahminleri

İSTANBUL (14°C): Parçalı ve çok bulutlu. ANKARA (10°C): Parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah ve gece don riski var. İZMİR (16°C): Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı.



ANTALYA (18°C): Parçalı, yer yer çok bulutlu. BURSA (18°C): Parçalı ve çok bulutlu. ADANA (17°C): Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM (2°C): Parçalı ve az bulutlu, buzlanma ve don olayı bekleniyor. DİYARBAKIR (-2°C): Parçalı ve az bulutlu, sisli. TRABZON (18°C): Parçalı ve az bulutlu.