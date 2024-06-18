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İstanbul'da korkunç kaza: Trafik durma noktasına geldi

07:09 - 18/06/2024 Salı
DHA
<p>Kaza nedeniyle, Edirne istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi.</p>
Kaza nedeniyle, Edirne istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi.

Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Cevizlibağ mevki, Edirne istikametinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, 34 JL 6632 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpı.

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Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4'ü kadın, 5 kişi yaralandı.


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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı.

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Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi.

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Kazaya karışan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#İstanbul
#Trafik kazası
#Zeytinburnu
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