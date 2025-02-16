İstanbul'daki lüks araç kâbusu oldu: 'Dolandırıcıdır' diyerek umursamamıştı... 85 model aracına ceza yağdı

Bu sırada bir kadın aradı, 'İstanbul 18. İcra Dairesi'nde avukatım, sizin şu kadar borcunuz var' dedi. Ben de 'benim bir kimseye borcum yok' dedim. 'Senin araban şu otoyoldan geçmiş, o yol ücretli' dedi. Ben de 'benim arabam derede kaldı, çalışmıyor hanımefendi, köylüyüm' dedim. İcra avukatı olduğunu söyleyince ben de 'mahkemede görüşürüz' dedim. Kadının sözleri benim kafama takıldı ama yine de bir şey yapmadım.