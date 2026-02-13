Yeni Şafak
İzmir’de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir’de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

07:5013/02/2026, Cuma
İzmir’de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikle ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısının ardından gece saatlerinde kentte sağanak yağış etkili oldu.

 Kentin merkez ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte bulunan araç ve motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. 

Dereler taştı: Yeni Foça’yı su bastı


İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yeni Foça bölgesinde gece başlayan şiddetli sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.


Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Şavklı Dere ve Sıcak Dere’nin taşması sonucu sahil şeridi, pazaryeri ve iç mahalle sokakları sular altında kaldı.


Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışla birlikte dere yataklarından taşan çamurlu sular yerleşim yerlerine yayıldı.

İç kesimlerdeki cadde ve sokaklar derelerden gelen çamurlu sularla kaplanırken, sahil şeridinde ve mahalle aralarında park halindeki bazı araçlar su içinde kaldı. Sahil bandındaki dükkanları ve evlerin zemin katlarını su bastı.


Yağışın halen devam ettiği bölgede sahil yolu ve mahalle aralarındaki sokaklarda su seviyesi yükseliyor. Park halindeki çok sayıda araç su içinde kalırken, Yağışın halen devam ettiği Bölgedeki taşkın ve su baskınları etkisini sürdürüyor.

