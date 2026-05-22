İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.





Açıklamada, "İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerce yapılan incelemelerde; cadde üzerinde bulunan çöp konteyneri önüne bırakılmış halde, büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' kapsamında derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.