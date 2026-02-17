Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de yağış sonrası çöken istinat duvarının müteahhidi gözaltına alındı

İzmir'de yağış sonrası çöken istinat duvarının müteahhidi gözaltına alındı

13:0517/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber

İzmir'in Menemen ilçesinde yağış sonrası istinat duvarının çökmesiyle ilgili müteahhit B.Ş. gözaltına alındı.


Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, cumartesi günü 29 Ekim Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesiyle ilgili soruşturma başlattı.







Soruşturma kapsamında polis, isnat duvarını yapan müteahhit B.Ş'yi gözaltına aldı.


Olayın yaşandığı bölgede Menemen Belediyesi ekiplerinin toprağı kaldırmaya yönelik çalışması sürüyor.




İstinat duvarının zarar verdiği evlerde yaşayanlar, dairelerindeki hasarı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


Söz konusu görüntülerde iki ayrı dairedeki hasar yer aldı.





Menemen ilçesinde 14 Şubat'ta yağışın etkisiyle 29 Ekim Mahallesi'nde toprak kayması sonucu bir istinat duvarı çökmüş, 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluşmuştu. Giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltılmış, toplam 3 binadaki 151, kişi Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürülmüştü.



#izmir
#istinat
#müteahhit
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konya TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut TOKİ Konya hak sahipliği belirleme kurası çekilişi sonuçları isim listesi