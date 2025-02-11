Deve turu yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen çift, "Hem deve turu, hem de Kapadokya muhteşem" şeklinde konuştu. Deve işletmecisi Osman Kaplan, "Gelen turistler genellikle kış aylarında develer üşüyor mu diye soruyorlar. Develerimiz burada doğup büyüdüğü için bu iklime alışık. Ayrıca üşemesinler diye de üzerlerine keçi kılından yapılan kilimleri örtüyoruz" dedi.