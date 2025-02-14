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Kar esareti: Araçlar kar yığını altında kaldı

Kar esareti: Araçlar kar yığını altında kaldı

10:2514/02/2025, الجمعة
IHA
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Beyaza bürünen kentte araçlar kar yığınları altında kaldı. İlçede 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova'da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı felç etti.

İki gündür devam eden yağışlar nedeni ile arabalar kar birikintilerinin altında kalırken esnaf, iş yerlerinin önünü küreklerle temizledi. 

Karlıova Belediyesi ekipleri kent genelinde temizleme çalışması başlatırken, İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeni ile kapanan 47 köy yolunu ulaşıma açmak için seferber oldu.

#Bingöl
#Karlıova
#Kar

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