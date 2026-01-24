Yeni Şafak
Karabük'te bir kişi otomobilde ölü bulundu

Karabük'te bir kişi otomobilde ölü bulundu

21:4324/01/2026, Cumartesi
AA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, sürücü koltuğundaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Karabük-Safranbolu yolu Emek Kavşağı yakınlarında park halindeki 51 EE 721 plakalı otomobilin durumundan şüphelenilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, sürücü koltuğundaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Cesedin, S.D'ye (63) ait olduğu tespit edildi. Vücudunda kesici, delici alet ile darp izine rastlanmayan S.D'nin cesedi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



#Karabük
#Otomobil
#Ölüm
