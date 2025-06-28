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Kastamonu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: Bir kişi öldü dört kişi yaralandı

Kastamonu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: Bir kişi öldü dört kişi yaralandı

19:5528/06/2025, Cumartesi
IHA
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Kastamonu'da yoldan çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Bozkurt karayolu Esentepe köyü Çiçekyayla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. (51) idaresindeki 37 PR 274 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. 

Yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobilde yolcu olarak bulunan 47 yaşındaki Hülya Kalaycı, olay yerinde hayatını kaybetti. 

Sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Çınar D., Çağrı D. ve Duygu D. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ve jandarma ekiplerince araç içerisinden çıkartılarak yola kadar taşındı.

Yolda ambulansa alınan yaralılar, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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