Kastamonu’da zincirleme trafik kazasında Tofaş hurda yığınına döndü

Kastamonu-İnebolu karayolu Gelindağı mevkiinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Tofaş marka araç hurdaya döndü, diğer araçlarda ise maddi hasar oluştu.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Gelindağı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 DD 138 plakalı Tofaş marka otomobil, yağışlı havada sürücüsünün virajı alamayarak aracını kaydırması üzerine kontrolden çıkarak yolda durdu.

Sürücüsünün kontrol amaçlı aracından inmesi sonrası arkasından gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen Küre Eki Bakır firmasına ait 34 EVY 762 plakalı MAN marka maden taşıyan kamyon ise, kaza yapan Tofaş marka araca çarparak sürükledi. 

 Daha sonra sürücüsü öğrenilemeyen 37 ADY 826 plakalı Hyundai marka otomobil de, yolda kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaparak refüjden karşı şeride geçerek durabildi. Yaşanan kazada Tofaş marka otomobil hurdaya dönerken, kamyon ile diğer otomobilde ise maddi hasar oluştu.

Öte yandan kaza sonrası olay yerine jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Jandarma trafik ekipleri, yolda gerekli tedbirleri almaması ve dubalarla işaretleme yapmaması nedeniyle jandarma aracının sirenlerini çalarak megafondan uyarılarda bulunarak araçları yavaşlatmaya çalıştı.

