|
Gündem

Kilis'ten acı haber: Baraj gölüne giren 15 yaşındaki Muhammed Mert boğuldu

23:21 - 15/06/2024 Cumartesi
DHA

Kilis'te arkadaşlarıyla birlikte baraj gölüne giren Muhammed Mert Özdemir (15) hayatını kaybetti.

1/ 9

Olay, öğleden sonra Kilis-Gaziantep karayolu üzerinde bulunan Seve Baraj gölünde meydana geldi. 2 arkadaşıyla birlikte serinlemek için baraj gölüne giren Muhammed Mert Özdemir, bir süre sonra gözden kayboldu.

2/ 9

 Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezini aramasının ardından bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının sonuç vermemesi üzerine Adana'dan gelen arama kurtarma ekipleri girdikleri baraj gölünde Muhammed Mert Özdemir'in cansız bedenine ulaştı.

3/ 9

Bu sırada olayı duyarak baraj gölü kıyısına gelen Özdemir'in yakınları da acı haberin ardından gözyaşına boğuldu.

4/ 9

Özdemir'in cenazesi otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

5/ 9
6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
#Kilis
#Baraj
#Ölüm
10 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta! Geri sayım başladı: MEB sonuç sorgulama ekranı erişime açılıyor