Kış turizminin gözdesi Palandöken’de kayak sezonu başladı

İstanbul'dan günübirlik Palandöken'e geldiğini belirten Fatih Ayrıçay, "Turizmle uğraşıyorum. Bugün sezonun açıldığını öğrendik, İstanbul'dan günübirlik olarak Palandöken'e geldik. Burada birçok kayak pisti de şu an açık, birçok insan da kayağını yapıyor. Her şey harika. Hava biraz esiyor ama gayet güzel, keyifli geçiyor. Belki bir gün daha uzatıp hatta ikinci gün de kalıp sonra İstanbul'a geri dönebiliriz" diye konuştu.