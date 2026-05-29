Korkuteli’nde kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam 8 kilometre uzaklıkta bulundu

14:2129/05/2026, Cuma
G: 30/05/2026, Cumartesi
IHA
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde evinden çıkarak kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam için ekipler seferler oldu. Dron, iz takip köpeği ve İHA ile yapılan arama sonucu yaşlı adam evine 8 kilometre mesafede bulundu.

Korkuteli ilçesi Çomaklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, dün akşam saatlerinde evinden çıkan alzheimer hastası Bekir K.’ya (73) ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne arayarak yardım talebinde bulundu.

 Yaşlı adamın yakınlarının ihbarı ile Bekir K.’yı aramak için bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JASAT, Jandarma Asayiş, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kaybolan yaşlı adamın bulunması için dron, iz takip köpeği ve İHA yardımı ile geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Saatler süren arama çalışmasının ardından ekipler 73 yaşındaki alzheimer hastası Bekir K.’ya evinden yaklaşık 8 kilometre mesafede ormanlık arazi içerisinde ulaşmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı adamın susuz kaldığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.






