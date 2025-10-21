Kuruyan şelalede mağara ve su dolu 6 galeri keşfedildi

Mağaranın doğal olduğunu belirten Eskitaş, şu bilgileri verdi:





"Mağara, girişinde 2 adet galerisi ve su kaynağı temiz olan bir yapıda. İleriye doğru gittiğinizde 2 galeri daha karşınıza çıkıyor. Bir galeri Homurlu Şelalesi'nin sağ tarafındaki küçük şelaleyi besliyor. Ana kollardan bir tanesi mağaranın altındaki bir su kaynağından geliyor. 2. etaptaki keşfimiz orası olacak. Mağaranın tamamının ölçüm ve haritalanmasını yapacağız. 4'ü derin, 2'si sığ olmak üzere keşfettiğimiz su dolu 6 galeri var. Granit olması nedeniyle çok temiz ve berrak havuzlar. Yaklaşık 20-25 metrekare genişliğinde ve derinlikleri 2 metre civarında havuzlar var."