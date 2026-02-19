Yeni Şafak
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde tanker devrildi: Trafik yoğunluğu oluştu

14:5119/02/2026, Perşembe
DHA
Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde antifiriz hammaddesi taşıyan tanker devildi. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kaleiçi Mahallesi Çatalca 2 Tüneli'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker tünel duvarına çarparak devrildi. 

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. 

Tankerde yanıcı madde olduğu gerekçesiyle basın mensupları olay yerinden uzaklaştırıldı. 

Tek şeritten kontrollü şekilde verilen trafik, tankerin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

