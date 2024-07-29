Manisa Aydın ve Çanakkale'de yangın çıktı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Manisa, Aydın ve Çanakkale'de ormanlık alanlarda yangın çıktı. Üç ildeki yangınlara ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale edildi. Çanakkale'deki yangın kontrol altına alınırken, Manisa ve Aydın'daki yangınlara müdahaleler sürüyor.

1 / 8 Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

2 / 8 Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

3 / 8 Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, zaman zaman alevlenen yerleri ekipler hızla söndürüyor.

4 / 8 Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 5 su ikmal aracı, 2 yer ekibi, 15 arazöz, 2 dozer, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 su tankeri, Efeler Belediyesi'ne ait 3 su tankeri, 4 itfaiye aracı ve arazözü ile karadan müdahale devam ediyor.

5 / 8 Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, bölgedeki vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

6 / 8 Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı.

7 / 8 Karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangında 9 hektar orman ve 2 hektar tarım arazisi zarar gördü.