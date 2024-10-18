Mardin'de 450 bin yıllık keşif: Tarihe ışık tutacak, yaşamın ayak izleri bulundu

Kazının bilimsel danışmanı Doç. Dr. Ergül Kodaş, 2022'de bölgede yaptıkları yüzey araştırmasında Uluköy Mağarası'nın tespit edildiğini, bazı yerlerin tahribata uğradığı için de geçen yıl Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Mardin Müzesi başkanlığında kurtarma kazılarının başlatıldığını söyledi.





Kazıları bu yıl da sürdürdüklerini belirten Kodaş, bölgenin milattan önce 500 binlerden yaklaşık 50 binlere kadar kültürel ve tekniği hakkında önemli bilgiler edinmesini sağladıklarını vurguladı.