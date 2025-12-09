Yeni Şafak
Resmen belli oldu: Okullar 31 Aralık'ta tatil olacak mı?

09:289/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
Bugün itibarıyla yılın son gününe sadece 24 gün kalırken, 31 Aralık’ın bu defa hafta içine rastlaması okulların ve kamu kurumlarının çalışma takvimine dair merakı artırdı.

Planlarını yavaş yavaş şekillendirmeye başlayan vatandaşlar, yeni yıl tatilinin kaç gün süreceğini öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Bilindiği üzere Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre yalnızca 1 Ocak günü resmi tatil.


31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?


Mevzuata göre, 31 Aralık resmi tatil kapsamında sayılıyor. Bu nedenle yılbaşı arifesinde yarım gün tatil uygulanıyor. 31 Aralık Çarşamba günü okullar ile kamu kurum ve kuruluşları normal mesai düzenine kaldığı yerden devam edecek.


Yılbaşı tatilini hafta sonu ile birleştirmek isteyen pek çok vatandaş, 31 Aralık ve 1 Ocak’ın tatil olup olmadığına ilişkin bilgi edinmek istiyor. 31 Aralık her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil kapsamında yer almadığı için hem okullar hem iş yerlerinin açık olacağı öğrenildi.


Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle geçerli olacak. 31 Aralık Çarşamba günü tam gün mesai uygulanacak.

#yılbaşı
#yeni yıl
#tatil
#meb
