



Yılbaşı tatilini hafta sonu ile birleştirmek isteyen pek çok vatandaş, 31 Aralık ve 1 Ocak’ın tatil olup olmadığına ilişkin bilgi edinmek istiyor. 31 Aralık her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil kapsamında yer almadığı için hem okullar hem iş yerlerinin açık olacağı öğrenildi.





Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle geçerli olacak. 31 Aralık Çarşamba günü tam gün mesai uygulanacak.