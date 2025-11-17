Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Ordu’da deniz kıyısında cansız kadın bedeni bulundu

Ordu’da deniz kıyısında cansız kadın bedeni bulundu

18:2617/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Ordu’nun Ünye ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kadının cansız bedeni deniz kıyısında bulundu.

Olay, Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar, deniz kenarında sahile vurmuş bir kadın bedeni gördü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kadının Aliye Yılmaz (40) olduğu belirlendi.


Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri çevrede yaptıkları incelemelerde kadına ait olduğu kıyafetler buldu.

Dalgıç polisler denizde inceleme yaptı


Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sualtı Grup Amirliği’nde görevli ekipler, deniz kıyısında genç kadına ait başka ipuçları araştırmak üzere yaklaşık 1 saat süren arama çalışması gerçekleştirdi. 

Yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmazken, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aliye Yılmaz (40), daha sonra Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Ordu
#Deniz
#Ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOBB Nefes Kredisi ikinci paket başvuruları başlıyor: 1,5 milyon TL destek nasıl alınır, kimler yararlanabilir? İşte TOBB nefes kredisi başvurusu ve şartları