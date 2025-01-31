Osmaniye'nin kalbinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Deprem bölgesi Osmaniye'de, rezerv alanı ilan edilen mahallelerde kalıcı konut ve iş yerlerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Osmaniye'de yıkılan konutların yeniden inşası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Emlak Konut GYO tarafından rezerv alan ilan edilen Esenevler Mahallesi'nde bulunan İstasyon Caddesi'nde bir yandan yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan rezerv alan ilan edilen alanlarda çalışmalar başladı.
Osmaniye'nin en hareketli ve en önemli caddesi olan İstasyon Caddesi eski hareketli günlerine dönmeye hazırlanırken cadde üzerinde yaşayan vatandaşlar komşularının döneceği günü bekliyor.