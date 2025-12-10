Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Oynarken dereye düşen Muhammed boğuldu

Oynarken dereye düşen Muhammed boğuldu

20:1810/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Adana'da dere kenarında oynarken suya düşen çocuklardan 1’i çevredekiler tarafından kurtarılırken, iş makinesiyle yapılan çalışmada Muhammed Shehab’ın (13) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Shehab ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı, iddiaya göre oturdukları yere yakın bölgedeki dere kenarında oynarken suya düştü. Çocukların sesini duyanlar, yardıma koştu.

Çocuklardan biri bulunurken, Muhammed Shehab ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makinesiyle yaptığı çalışmada Muhammed de bulundu. 

Sağlık ekibinin kontrolünde Muhammed’in boğulduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Muhammed’in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Adana
#Dere
#Boğulma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji’den yarın için kritik uyarı: O illerde kuvvetli sağanak, kar yağışı, sis ve buzlanma bekleniyor! İşte il il hava durumu tahminleri