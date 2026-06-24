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Özel okullarda ipin ucu kaçtı: En yüksek fiyat 2 milyon 750 bin liraya çıktı

Özel okullarda ipin ucu kaçtı: En yüksek fiyat 2 milyon 750 bin liraya çıktı

12:2224/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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Karnelerin dağıtılmasına kısa süre kala bazı özel okullar önümüzdeki senenin zamlı fiyatlarını açıkladı. Ortalama 450 bin lirada başlayan fiyatlar 1 milyon 300 bin lira arasında değişiyor. En yüksek rakam ise 2 milyon 751 bin lira.

2025-2026 Eğitim ve öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler de veliler de karne heyecanı yaşarken özel okullardan zam haberi geldi. Bazı okullarda yıllık ücretler 2 milyon 750 bin liraya kadar ulaştı.

İstanbul'daki özel okulların fiyatları, gelecek eğitim öğretim yılı için ortalama 450 bin lira ile 1 milyon 300 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor.


NTV'nin haberine göre en yüksek rakam ise 2 milyon 751 bin lira. Eğitim ücretlerine servis, yemek ve kırtasiye gibi harcamalarda eklenince maliyet daha da katlanıyor.

MEB TAVAN ZAM ORANINI BELİRLEDİ


Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) özel okullara getirdiği yasal düzenlemeye göre, ara sınıflar için belirlenen tava zam oranı 30,74. Kademe geçişlerinde ise tavan zam oranı 43,92 olarak belirlendi.

Fiyatlarında maliyet artışını gerekçe gösteren özel okullar devletten KDV desteği bekliyor.


Veliler, yönetmeliğe aykırı bir artış veya fahiş ücret talebiyle karşılaştıklarında il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine resmi şikayette bulunabiliyor.



#özel okullar
#özel okul ücretleri
#eğitim maliyeti
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