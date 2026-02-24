Yeni Şafak
Patnos'ta kar sürprizi: İlçe merkezine 40 cm kar yağdı

11:0724/02/2026, Salı
IHA
Ağrı’nın Patnos ilçesinde son günlerde etkisini gösteren sıcak havaların ardından kar yağışı yeniden geri döndü. İlçe merkezinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yer yer yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Ani hava değişimi, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanırken, birçok ara sokak ve bağlantı yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri, ana arterler başta olmak üzere yol açma ve kar temizleme çalışmalarına başladı. 

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar ise havaların ısınmasının ardından yeniden bastıran kar yağışının kendilerini hazırlıksız yakaladığını belirterek, özellikle günlük yaşamın ve ticaretin olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, bölgede soğuk ve yağışlı havanın bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

#Ağrı
#Kar
#Patnos
