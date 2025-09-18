Sivaslı vatandaş bütün servetini bu kafeste saklıyor: Tanesi 100 bin TL'yi buluyor

50 TL’den 100 bin TL’ye kadar kuşlar bulunuyor





Veysel Yazıcı, "Sarı göz, çakır göz, benekli Sivas’ın meşhur kuşlarındandır. Uğraşmak lazım ve çok emek isteyen bir iş. Her evden böyle kuşlar çıkmaz. Uçan kuşlar pahalıdır ama dostlarımıza da hediye edilebilir. Fiyatları 50 liradan başlar, 100 bin liraya kadar çıkar. 30 yıldan beri beslediğimiz kuşlarımız var. En iyi kuşlarımız 15-16 yaşlarında olanlardır" dedi.