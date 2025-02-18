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Sizin memleketinizin neyi meşhur? Dünya 81 ilimizi işte bunlarla tanıyor

Sizin memleketinizin neyi meşhur? Dünya 81 ilimizi işte bunlarla tanıyor

13:0118/02/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Hangi şehrin nesi meşhur? Türkiye 81 ili ile benzersiz kültürel ve lezzetli gastronomik özelliklere sahip zengin bir ülkedir. Peki hangi il hangi özelliği ile biliniyor. Peki, hangi ilimiz neyiyle meşhur? Dünya, 81 ilimizi nasıl tanıyor? İşte il il meşhur olan şeyler...

ADANA - Adana Kebabı



ADIYAMAN - Nemrut Dağı

AFYONKARAHİSAR - Afyon kaymağı

AĞRI - Ağrı Dağı

AMASYA - Amasya elması


ANKARA - Anıtkabir

ANTALYA - Düden Şelalesi


ARTVİN - Kafkasör Şenlikleri

AYDIN - İncir

BALIKESİR - Höşmerim Tatlısı

BİLECİK - Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi Türbeleri

BİNGÖL - Yüzen Ada (Turnalar Gölü)

BİTLİS - Bitlis Beş Minare (Şerefiye, Kalealtı, Ulu, Meydan ve Gökmeydan Camileri)

BOLU - Abant Gölü

BURDUR - İnsuyu Mağarası

BURSA - İskender Kebabı

ÇANAKKALE - Gelibolu Şehitliği

ÇANKIRI - Taşmescit

ÇORUM - Çorum Leblebisi

DENİZLİ - Denizli Horozu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Karpuzu

EDİRNE - Selimiye Camii

ELAZIĞ - Çaydaçıra Halkoyunu

ERZİNCAN - Tulum Peyniri

ERZURUM - Cağ Kebabı

Eskişehir - Lületaşı

GAZİANTEP - Antepfıstığı ve baklava

GİRESUN - Fındık

GÜMÜŞHANE - Pestil, Köme

HAKKARİ - Ters Lale (Ağlayan Lale)

HATAY - Künefe

ISPARTA - Gül

MERSİN - Tantuni

İSTANBUL - İstanbul Boğazı

İZMİR - Kordon

KARS - Kars Kazı

KASTAMONU - Taşköprü Sarımsağı

KAYSERİ - Kayseri Pastırması

KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası

KIRŞEHİR - Ahi Evran Heykeli

KOCAELİ - Pişmaniye

KONYA - Mevlana Türbesi

KÜTAHYA - Kütahya Çinisi

MALATYA - Malatya Kayısısı

MANİSA - Mesir Macunu

KAHRAMANMARAŞ - Maraş Dondurması

MARDİN - Kaburga Dolması

MUĞLA - Bodrum ve diğer turistik ilçeleri

MUŞ - Malazgirt Ovası

NEVŞEHİR - Peri Bacaları

NİĞDE - Aladağlar

ORDU - Fındık

RİZE - Çay

SAKARYA - Islama Köfte

SAMSUN - Onur Anıtı

SİİRT - Büryan Kebabı

SİNOP - Tarihi Sinop Cezaevi

SİVAS - Kangal Köpeği

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Köftesi

TOKAT - Asma Yaprağı

TRABZON - Trabzon Ekmeği

TUNCELİ - Munzur Vadisi Milli Parkı

ŞANLIURFA - Çiğ Köfte

UŞAK - Uşak Battaniyesi

VAN - Van Kedisi

YOZGAT - Testi Kebabı

ZONGULDAK - Kömür Madenleri

AKSARAY - Ihlara Vadisi

BAYBURT - Sırakayalar Şelalesi

KARAMAN - Karaman Koyunu

KIRIKKALE - Silah Müzesi ve Fabrikaları

BATMAN - Hasankeyf

ŞIRNAK - Mem-u Zin Türbesi

BARTIN - Amasra Kalesi

ARDAHAN - Kaşar Peyniri

IĞDIR - Kayısı

YALOVA - Termal Kaplıcaları

KARABÜK - Safranbolu Evleri

KİLİS - Kilis Yorganları

OSMANİYE - Yer Fıstığı

DÜZCE - Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri

#Adana
#Afyonkarahisar
#Ankara
#İstanbul

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