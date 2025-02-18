Hangi şehrin nesi meşhur? Türkiye 81 ili ile benzersiz kültürel ve lezzetli gastronomik özelliklere sahip zengin bir ülkedir. Peki hangi il hangi özelliği ile biliniyor. Peki, hangi ilimiz neyiyle meşhur? Dünya, 81 ilimizi nasıl tanıyor? İşte il il meşhur olan şeyler...
ADANA - Adana Kebabı
ADIYAMAN - Nemrut Dağı
AFYONKARAHİSAR - Afyon kaymağı
AĞRI - Ağrı Dağı
AMASYA - Amasya elması
ANKARA - Anıtkabir
ANTALYA - Düden Şelalesi
ARTVİN - Kafkasör Şenlikleri
AYDIN - İncir
BALIKESİR - Höşmerim Tatlısı
BİLECİK - Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi Türbeleri
BİNGÖL - Yüzen Ada (Turnalar Gölü)
BİTLİS - Bitlis Beş Minare (Şerefiye, Kalealtı, Ulu, Meydan ve Gökmeydan Camileri)
BOLU - Abant Gölü
BURDUR - İnsuyu Mağarası
BURSA - İskender Kebabı
ÇANAKKALE - Gelibolu Şehitliği
ÇANKIRI - Taşmescit
ÇORUM - Çorum Leblebisi
DENİZLİ - Denizli Horozu
DİYARBAKIR - Diyarbakır Karpuzu
EDİRNE - Selimiye Camii
ELAZIĞ - Çaydaçıra Halkoyunu
ERZİNCAN - Tulum Peyniri
ERZURUM - Cağ Kebabı
Eskişehir - Lületaşı
GAZİANTEP - Antepfıstığı ve baklava
GİRESUN - Fındık
GÜMÜŞHANE - Pestil, Köme
HAKKARİ - Ters Lale (Ağlayan Lale)
HATAY - Künefe
ISPARTA - Gül
MERSİN - Tantuni
İSTANBUL - İstanbul Boğazı
İZMİR - Kordon
KARS - Kars Kazı
KASTAMONU - Taşköprü Sarımsağı
KAYSERİ - Kayseri Pastırması
KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası
KIRŞEHİR - Ahi Evran Heykeli
KOCAELİ - Pişmaniye
KONYA - Mevlana Türbesi
KÜTAHYA - Kütahya Çinisi
MALATYA - Malatya Kayısısı
MANİSA - Mesir Macunu
KAHRAMANMARAŞ - Maraş Dondurması
MARDİN - Kaburga Dolması
MUĞLA - Bodrum ve diğer turistik ilçeleri
MUŞ - Malazgirt Ovası
NEVŞEHİR - Peri Bacaları
NİĞDE - Aladağlar
ORDU - Fındık
RİZE - Çay
SAKARYA - Islama Köfte
SAMSUN - Onur Anıtı
SİİRT - Büryan Kebabı
SİNOP - Tarihi Sinop Cezaevi
SİVAS - Kangal Köpeği
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Köftesi
TOKAT - Asma Yaprağı
TRABZON - Trabzon Ekmeği
TUNCELİ - Munzur Vadisi Milli Parkı
ŞANLIURFA - Çiğ Köfte
UŞAK - Uşak Battaniyesi
VAN - Van Kedisi
YOZGAT - Testi Kebabı
ZONGULDAK - Kömür Madenleri
AKSARAY - Ihlara Vadisi
BAYBURT - Sırakayalar Şelalesi
KARAMAN - Karaman Koyunu
KIRIKKALE - Silah Müzesi ve Fabrikaları
BATMAN - Hasankeyf
ŞIRNAK - Mem-u Zin Türbesi
BARTIN - Amasra Kalesi
ARDAHAN - Kaşar Peyniri
IĞDIR - Kayısı
YALOVA - Termal Kaplıcaları
KARABÜK - Safranbolu Evleri
KİLİS - Kilis Yorganları
OSMANİYE - Yer Fıstığı
DÜZCE - Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri