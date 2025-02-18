Hangi şehrin nesi meşhur? Türkiye 81 ili ile benzersiz kültürel ve lezzetli gastronomik özelliklere sahip zengin bir ülkedir. Peki hangi il hangi özelliği ile biliniyor. Peki, hangi ilimiz neyiyle meşhur? Dünya, 81 ilimizi nasıl tanıyor? İşte il il meşhur olan şeyler...

1 /81 ADANA - Adana Kebabı





2 /81 ADIYAMAN - Nemrut Dağı

3 /81 AFYONKARAHİSAR - Afyon kaymağı

4 /81 AĞRI - Ağrı Dağı

5 /81 AMASYA - Amasya elması



6 /81 ANKARA - Anıtkabir

7 /81 ANTALYA - Düden Şelalesi



8 /81 ARTVİN - Kafkasör Şenlikleri

9 /81 AYDIN - İncir

10 /81 BALIKESİR - Höşmerim Tatlısı

11 /81 BİLECİK - Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi Türbeleri

12 /81 BİNGÖL - Yüzen Ada (Turnalar Gölü)

13 /81 BİTLİS - Bitlis Beş Minare (Şerefiye, Kalealtı, Ulu, Meydan ve Gökmeydan Camileri)

14 /81 BOLU - Abant Gölü

15 /81 BURDUR - İnsuyu Mağarası

16 /81 BURSA - İskender Kebabı

17 /81 ÇANAKKALE - Gelibolu Şehitliği

18 /81 ÇANKIRI - Taşmescit

19 /81 ÇORUM - Çorum Leblebisi

20 /81 DENİZLİ - Denizli Horozu

21 /81 DİYARBAKIR - Diyarbakır Karpuzu

22 /81 EDİRNE - Selimiye Camii

23 /81 ELAZIĞ - Çaydaçıra Halkoyunu

24 /81 ERZİNCAN - Tulum Peyniri

25 /81 ERZURUM - Cağ Kebabı

26 /81 Eskişehir - Lületaşı

27 /81 GAZİANTEP - Antepfıstığı ve baklava

28 /81 GİRESUN - Fındık

29 /81 GÜMÜŞHANE - Pestil, Köme

30 /81 HAKKARİ - Ters Lale (Ağlayan Lale)

31 /81 HATAY - Künefe

32 /81 ISPARTA - Gül

33 /81 MERSİN - Tantuni

34 /81 İSTANBUL - İstanbul Boğazı

35 /81 İZMİR - Kordon

36 /81 KARS - Kars Kazı

37 /81 KASTAMONU - Taşköprü Sarımsağı

38 /81 KAYSERİ - Kayseri Pastırması

39 /81 KIRKLARELİ - Dupnisa Mağarası

40 /81 KIRŞEHİR - Ahi Evran Heykeli

41 /81 KOCAELİ - Pişmaniye

42 /81 KONYA - Mevlana Türbesi

43 /81 KÜTAHYA - Kütahya Çinisi

44 /81 MALATYA - Malatya Kayısısı

45 /81 MANİSA - Mesir Macunu

46 /81 KAHRAMANMARAŞ - Maraş Dondurması

47 /81 MARDİN - Kaburga Dolması

48 /81 MUĞLA - Bodrum ve diğer turistik ilçeleri

49 /81 MUŞ - Malazgirt Ovası

50 /81 NEVŞEHİR - Peri Bacaları

51 /81 NİĞDE - Aladağlar

52 /81 ORDU - Fındık

53 /81 RİZE - Çay

54 /81 SAKARYA - Islama Köfte

55 /81 SAMSUN - Onur Anıtı

56 /81 SİİRT - Büryan Kebabı

57 /81 SİNOP - Tarihi Sinop Cezaevi

58 /81 SİVAS - Kangal Köpeği

59 /81 TEKİRDAĞ - Tekirdağ Köftesi

60 /81 TOKAT - Asma Yaprağı

61 /81 TRABZON - Trabzon Ekmeği

62 /81 TUNCELİ - Munzur Vadisi Milli Parkı

63 /81 ŞANLIURFA - Çiğ Köfte

64 /81 UŞAK - Uşak Battaniyesi

65 /81 VAN - Van Kedisi

66 /81 YOZGAT - Testi Kebabı

67 /81 ZONGULDAK - Kömür Madenleri

68 /81 AKSARAY - Ihlara Vadisi

69 /81 BAYBURT - Sırakayalar Şelalesi

70 /81 KARAMAN - Karaman Koyunu

71 /81 KIRIKKALE - Silah Müzesi ve Fabrikaları

72 /81 BATMAN - Hasankeyf

73 /81 ŞIRNAK - Mem-u Zin Türbesi

74 /81 BARTIN - Amasra Kalesi

75 /81 ARDAHAN - Kaşar Peyniri

76 /81 IĞDIR - Kayısı

77 /81 YALOVA - Termal Kaplıcaları

78 /81 KARABÜK - Safranbolu Evleri

79 /81 KİLİS - Kilis Yorganları

80 /81 OSMANİYE - Yer Fıstığı